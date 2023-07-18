Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина ещё существует исключительно благодаря поддержке со стороны США

ВСУ на сегодняшний день разбиты, следует из заявления экс-советника руководителя Пентагона Дугласа Макгрегора. По словам американского полковника, украинское государство ещё жизнеспособно исключительно благодаря систематически получаемой от Соединённых Штатов финансовой поддержке.

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Зеленский пришёл в ярость от того, что не получил желаемого, констатировал Макгрегор. Он акцентировал внимание на колоссальных потерях укронацистов с момента начала контрнаступления ВСУ, пишет РИА Новости.

Лидер киевского режима не добился присоединения страны к НАТО, а огромные ставки он делал именно на это, резюмировал экс-советник главы Пентагона.