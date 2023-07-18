Официальные представители государств Латинской Америки в ходе саммита Евросоюза и CELAC выступили с заявлением о том, что поддерживают Венгрию, призвавшую к мирному завершению украинского конфликта.
Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на сегодняшнее заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана. Политик акцентировал внимание на том, что подавляющее большинство представителей международного сообщества не хотят войны.
"Мы опять выступили за немедленное прекращение огня и мир, — говорится в сообщении Орбана в социальной сети. — И к нам присоединились лидеры Латинской Америки!"
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