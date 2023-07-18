В ходе саммита ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна у сторон возник целый ряд противоречий из-за позиции по вооружённому украинскому конфликту, пишут корреспонденты Politico.
Из публикации авторитетного информационного издания следует, что все "возвышенные" дискуссии в рамках масштабного мероприятия довольно быстро "сошли на нет" после того, как переговорщики ЕС предприняли попытки убедить Латинскую Америку осудить Кремль за его действия на территории Украины.
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