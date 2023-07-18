Politico: Латинская Америка поссорилась с Евросоюзом на саммите из-за позиции по украинскому конфликту

В ходе саммита ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна у сторон возник целый ряд противоречий из-за позиции по вооружённому украинскому конфликту, пишут корреспонденты Politico.

Фото: so-l.ru

Из публикации авторитетного информационного издания следует, что все "возвышенные" дискуссии в рамках масштабного мероприятия довольно быстро "сошли на нет" после того, как переговорщики ЕС предприняли попытки убедить Латинскую Америку осудить Кремль за его действия на территории Украины.