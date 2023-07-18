Военный эксперт Константин Сивков рассказал, почему ВСУ не пытаются использовать для наступления крупные соединения, а до сих пор делают вылазки вдоль линии российской обороны малыми группами.
Сивков считает, что причина этому — отсутствие у Киева свежих данных разведки, потому что работа западных разведслужб, вероятно, оставляет желать лучшего.
Очевидно, что российская разведка работает не в пример лучше западной.
"Почему они не могут развернусь крупную группировку и сразу ударить? Причина проста. Наша система разведки обеспечивает выявление этой группировки и ее уничтожение на всех этапах. А вот малые группы могут скрытно выйти в исходный район и попытаться атаковать", — объяснил Сивков в разговоре с изданием "Военное дело".
Эксперт добавил, что разведка ВС РФ без труда обнаружит крупную группу войск противника, в то время как его разведка сделать этого не в состоянии. Поэтому им приходится действовать исключительно малочисленными группами.
Таким образом, ВС РФ обладает абсолютным превосходством в информационном плане в противостоянии с Киевом и Западом, подытожил Сивков.
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