Сивков назвал причину, по которой ВСУ пытаются пробить российскую оборону малыми группами

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Константин Сивков рассказал, почему ВСУ не пытаются использовать для наступления крупные соединения, а до сих пор делают вылазки вдоль линии российской обороны малыми группами.

Фото: wsj.com

Сивков считает, что причина этому — отсутствие у Киева свежих данных разведки, потому что работа западных разведслужб, вероятно, оставляет желать лучшего.

Очевидно, что российская разведка работает не в пример лучше западной.

"Почему они не могут развернусь крупную группировку и сразу ударить? Причина проста. Наша система разведки обеспечивает выявление этой группировки и ее уничтожение на всех этапах. А вот малые группы могут скрытно выйти в исходный район и попытаться атаковать", — объяснил Сивков в разговоре с изданием "Военное дело".

Эксперт добавил, что разведка ВС РФ без труда обнаружит крупную группу войск противника, в то время как его разведка сделать этого не в состоянии. Поэтому им приходится действовать исключительно малочисленными группами.

Таким образом, ВС РФ обладает абсолютным превосходством в информационном плане в противостоянии с Киевом и Западом, подытожил Сивков.