Военкор Сладков: Одесса в ночь на 18 июля стала центром сосредоточения огня ВС РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 18 июля в Одессе ВС РФ применили тактический приём, заключающийся в сосредоточении огня на одной цели. Об этом сообщил военкор Александр Сладков.

Фото: mil.ru

По его словам, после повторной атаки Киева на Крымский мост российская армия продемонстрировала новый ударный приём. Как пояснил военкор, командованием РФ выбирается город, а затем по нему в определённую ночь "летит всё, что обычно мы тратим на всю Украину".

"Мы имеем дело с нашим сосредоточенным огнём не автоматов и пулемётов, а ракет и беспилотников", — отметил Сладков в Telegram-канале.

Он также подчеркнул: ночью 18 июля вариантом сосредоточенного огня стала Одесса.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам украинских войск в Одессе и Николаеве, поразив все необходимые цели.