В ночь на 18 июля в Одессе ВС РФ применили тактический приём, заключающийся в сосредоточении огня на одной цели. Об этом сообщил военкор Александр Сладков.
По его словам, после повторной атаки Киева на Крымский мост российская армия продемонстрировала новый ударный приём. Как пояснил военкор, командованием РФ выбирается город, а затем по нему в определённую ночь "летит всё, что обычно мы тратим на всю Украину".
"Мы имеем дело с нашим сосредоточенным огнём не автоматов и пулемётов, а ракет и беспилотников", — отметил Сладков в Telegram-канале.
Он также подчеркнул: ночью 18 июля вариантом сосредоточенного огня стала Одесса.
Ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам украинских войск в Одессе и Николаеве, поразив все необходимые цели.
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