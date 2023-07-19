"РВ": армия РФ нанесла новый ракетный удар по объектам ВСУ в Одесской области

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли новый ракетный удар по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Одесской области.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает "Русская весна", в атаке участвовали Воздушно-космические силы и Военно-морской флот РФ. Отмечается, что для ударов по инфраструктуре ВСУ использовались авиационные ракеты Х-22, крылатые ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе.

По словам военкоров, в Одесской области поражена нефтебаза. Кроме того, они добавили, что в порту зафиксировано возгорание.

"Серия мощных взрывов в Одессе не прекращается уже почти час. Над местами ударов видны столбы дыма", — сказано в Telegram-канале издания.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 18 июля ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве, поразив все назначенные цели.