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"РВ": армия РФ нанесла новый ракетный удар по объектам ВСУ в Одесской области

Силовые структуры

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли новый ракетный удар по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Одесской области.

"РВ": армия РФ нанесла новый ракетный удар по объектам ВСУ в Одесской области
Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает "Русская весна", в атаке участвовали Воздушно-космические силы и Военно-морской флот РФ. Отмечается, что для ударов по инфраструктуре ВСУ использовались авиационные ракеты Х-22, крылатые ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе.

По словам военкоров, в Одесской области поражена нефтебаза. Кроме того, они добавили, что в порту зафиксировано возгорание.

"Серия мощных взрывов в Одессе не прекращается уже почти час. Над местами ударов видны столбы дыма", — сказано в Telegram-канале издания.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 18 июля ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве, поразив все назначенные цели.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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