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Совет Федерации одобрил обращение к парламентам мира по решению США передать кассетные боеприпасы Украине

Силовые структуры

Российские сенаторы в ходе сегодняшнего заседания обратились к членам парламентов мира и представителям международных организаций в связи с принятым в Соединённых Штатах решением поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы.

Совет Федерации одобрил обращение к парламентам мира по решению США передать кассетные боеприпасы Украине
Фото: minsvyaz. ru

Официальная Москва выступила с призывом об осуждении решения Вашингтона, подчеркнув, что использование кассетных боеприпасов предполагает право на жёсткий зеркальный ответ. Ставка на применение боевиками ВСУ таких снарядов на ход военной спецоперации не повлияет никак, резюмировали сенаторы РФ.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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