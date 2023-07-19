Совет Федерации одобрил обращение к парламентам мира по решению США передать кассетные боеприпасы Украине

Российские сенаторы в ходе сегодняшнего заседания обратились к членам парламентов мира и представителям международных организаций в связи с принятым в Соединённых Штатах решением поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы.

Фото: minsvyaz. ru

Официальная Москва выступила с призывом об осуждении решения Вашингтона, подчеркнув, что использование кассетных боеприпасов предполагает право на жёсткий зеркальный ответ. Ставка на применение боевиками ВСУ таких снарядов на ход военной спецоперации не повлияет никак, резюмировали сенаторы РФ.