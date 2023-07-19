Шурыгин объяснил, как ВСУ продвинулись на южном фланге Артёмовска

Военные советники США, которые находятся при штабах ВСУ, регулярно докладывают об эффективности новой украинской тактики. Сейчас противник атакует малыми группами без бронетехники при поддержке артиллерии. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: Mil.gov.ua

Такие формирования преодолевают минные поля с минимальными потерями и вступают в ближний бой, вынуждая ВС РФ либо принять его и оказаться под ударами дронов и артиллерии, либо отойти. Если же российские войска вступают в сражение, то группировку противника, которая состоит из 10-15 человек, приходится уничтожать большим количеством боеприпасов.

"Такое огневое подавление вскрывает российские позиции, позволяя использовать превосходство украинской артиллерии в дальности и точности для успешной контрбатарейной борьбы", — указал Шурыгин в своём Telegram-канале.

В случае экономии боеприпасов со стороны ВС РФ украинским группам удаётся закрепиться на захваченных позициях. После этого противник сразу же стягивает туда резервы и организует полноценную оборону.

"Именно эта тактика позволила ВСУ продвинуться на южном фланге Артёмовска, который после провала стратегического наступления на Токмак — Мелитополь, стал "призовой" целью для ВСУ в летней кампании, которая должна компенсировать неудачный "наступ", — заключил эксперт.