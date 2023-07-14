Полковник Матвийчук: коренной перелом в ходе СВО наступит через две-три недели

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители киевского режима заявляют, что осенью ВСУ продолжат контрнаступление на Крым. По мнению военного эксперта, полковника запаса Анатолия Матвийчука, у украинской армии не хватит ресурсов организовать подобные манёвры.

Фото: dnr-hotline.ru

Однако противник сможет наносить удары по полуострову французскими, британскими и американскими ракетами. Более того, специалист допустил, что ВСУ применят кассетные боеприпасы.

"Думаю, наше военное руководство готово к подобному сценарию, и средства противовоздушной обороны уже усилены", — указал Матвийчук в беседе с "МК".

Сейчас страны коллективного Запада могут придумать нечто "экстраординарное" в рамках контрнаступления ВСУ, например, ввести войска НАТО на Украину. Однако если западные кураторы Киева на это не решатся, то коренной перелом в ходе спецоперации наступит течение двух-трёх недель, считает полковник.

"Мы преобладаем как численным превосходством, так и огневым, в том числе в авиации", — отметил Матвийчук.