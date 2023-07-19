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Рогов сообщил, что ВСУ снова сменили тактику в Запорожье

1:08
Силовые структуры

По наблюдению главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, отчаявшись продемонстрировать успехи в контрнаступлении, украинские войска предприняли попытку смены тактики на линии соприкосновения в Запорожской области.

Рогов сообщил, что ВСУ снова сменили тактику в Запорожье
Фото: Правда.Ру

Рогов уточнил, что до этого ВСУ пытались наступать, используя для этого тяжёлую технику, однако потом сами же вместе с западными союзниками пришли в шок от её быстрого и массового уничтожения.

Потом, по словам политика, пришло время "мясных штурмов", когда подразделения украинской пехоты в волнообразном порядке бросались командованием на убой.

Теперь с "мясными штурмами" покончено, и у ВСУ опять новая тактика, рассказал Рогов. Теперь украинские военные идут в атаку небольшими группами, используя для этого скоростные внедорожники и бронированные пикапы, пытаясь таким образом пробить российскую оборону. Однако успеха Киеву смена тактики пока не принесла, российские бойцы оперативно отбивают все попытки противника наступать.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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