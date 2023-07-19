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Ходаковский объяснил, как связан подрыв Крымского моста с завершением зерновой сделки

1:18
Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, как сиюминутная выгода на СВО оборачивается серьёзными потерями в долгосрочной перспективе.

Ходаковский объяснил, как связан подрыв Крымского моста с завершением зерновой сделки
Фото: most. life

Ходаковский отметил, что новая атака на Крымский мост не могла остаться без реакции. Он считает, что удивляться этому не следует, так как ведутся боевые действия.

"Но есть в этом что-то, что вызывало у меня какую-то нетипичную реакцию, которая только сегодня сформулировалась в мысль: ударили по мосту после окончания зерновой сделки", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Военачальник уверен, что по Крымскому мосту могли нанести удар в любое время, однако не делали этого, так как имелась возможность извлекать выгоду.

Ходаковский подчеркнул, что при каждой попытке извлечь выгоду из СВО мы платим гораздо большую цену.

Он напомнил, что раньше на Украину поступали горюче-смазочные материалы из РФ, которые "подкармливали фронт против нас".

"Как теперь? Много ли сохранилось от той копеечной выгоды, когда вся экономика начала выдаиваться на СВО?" — задался вопросом командир батальона "Восток".

Ранее политолога Сергея Маркова удивили сроки ремотна Крымского моста. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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