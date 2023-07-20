Заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский сообщил, что обстановка на фронте стабильно-напряжённая на всех направлениях. Об этом эксперт проинформировал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что выбранная тактика противника не приносит ему особого успеха. На Угледарском направлении ВСУ пытаются продавить оборону ВС РФ в районе населённого пункта Урожайное. Однако действия украинских войск не ведут к положительному результату.
"Вчера нами было уничтожено две единицы западной бронетехники, в ответ утром в район Урожайного противник применил авиацию", — поделился Ходаковский.
Также эксперт сообщил, что на линии фронта наблюдается высокая активность дронов-камикадзе, значительная часть которых сбивается ВС РФ.
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