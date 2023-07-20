Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Взрывы и зарево в портах Одессы и Николаева "хоронили" зерновую сделку
Полиция Москвы расследует загадочное убийство 11-летнего мальчика
Марочко: военные РФ закрепляются на отбитых у ВСУ позициях на Купянском направлении
Итоги второй ночи мощных ударов по черноморским портам Украины
Университетский город Оксфорд: где стоит прогуляться и что посмотреть
Военный ВС РФ рассказал, почему мечтает сразиться с немецким танком Leopard
ABC News: иностранным наёмникам угрожают за рассказ о произволе в ВСУ
Эксперт Безбородов: передача оружия Киеву без зерновой сделки может усложниться
Врач-диетолог Афинская назвала россиянам худший завтрак, поднимающий сахар в крови

"ВО": новые удары по объектам ВСУ в ночь на 20 июля наносились почти беспрепятственно

Силовые структуры

Новые атаки на объекты украинской армии в ночь на 20 июля осуществлялись почти беспрепятственно из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО) у Киева.

"ВО": новые удары по объектам ВСУ в ночь на 20 июля наносились почти беспрепятственно
Фото: topwar.ru

Как сообщает "Военное обозрение", удары наносились как минимум тремя волнами. Отмечается, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) не хватило оборудования для отражения массированной атаки.

"Итоговая волна ударов этой ночью наносилась уже практически беспрепятственно", — сказано в материале.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил о мощной ракетной атаке на украинские порты ночью 20 июля. По его словам, поражены инфраструктурные объекты в Одесской и Николаевской областях. Он также добавил, что удары наносились с помощью ракет "Калибр" и "Оникс".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Опровергнута теория возникновения жизни на Земле — Geobiology
США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Новый удар возмездия: под Одессой мощные взрывы после атаки РФ
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Последние материалы
Итоги второй ночи мощных ударов по черноморским портам Украины
Университетский город Оксфорд: где стоит прогуляться и что посмотреть
Военный ВС РФ рассказал, почему мечтает сразиться с немецким танком Leopard
ABC News: иностранным наёмникам угрожают за рассказ о произволе в ВСУ
Эксперт Безбородов: передача оружия Киеву без зерновой сделки может усложниться
Врач-диетолог Афинская назвала россиянам худший завтрак, поднимающий сахар в крови
Что точно нельзя делать с автомобилем перед продажей
В Запорожье сообщили, что Северо-Крымский канал больше не наполняется водой из Каховского водохранилища
Лучшие варианты посадок для солнечных мест и влажной почвы
Имбирь можно прекратить покупать и начать выращивать прямо у себя дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников