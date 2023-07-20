Новые атаки на объекты украинской армии в ночь на 20 июля осуществлялись почти беспрепятственно из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО) у Киева.
Как сообщает "Военное обозрение", удары наносились как минимум тремя волнами. Отмечается, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) не хватило оборудования для отражения массированной атаки.
"Итоговая волна ударов этой ночью наносилась уже практически беспрепятственно", — сказано в материале.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил о мощной ракетной атаке на украинские порты ночью 20 июля. По его словам, поражены инфраструктурные объекты в Одесской и Николаевской областях. Он также добавил, что удары наносились с помощью ракет "Калибр" и "Оникс".
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