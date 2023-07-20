Мировому сообществу необходимо приложить совместные усилия для того, чтобы не допустить выхода украинского конфликта из-под контроля. Боевые действия должны быть прекращены в кратчайшие сроки. С соответствующим заявлением выступил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан, пишут китайские СМИ.
Политик акцентировал внимание на том, что кризис на Украине уже неоднократно демонстрировал признаки расширения и затягивания, становясь ещё более непредсказуемым и опасным.
Гэн Шуан выступил с призывом к сторонам конфликта найти компромисс и принять решения, учитывающие интересы каждой из них.
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