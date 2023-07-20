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Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал не допустить выход украинского конфликта из-под контроля

Силовые структуры

Мировому сообществу необходимо приложить совместные усилия для того, чтобы не допустить выхода украинского конфликта из-под контроля. Боевые действия должны быть прекращены в кратчайшие сроки. С соответствующим заявлением выступил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан, пишут китайские СМИ.

Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал не допустить выход украинского конфликта из-под контроля
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

Политик акцентировал внимание на том, что кризис на Украине уже неоднократно демонстрировал признаки расширения и затягивания, становясь ещё более непредсказуемым и опасным.

Гэн Шуан выступил с призывом к сторонам конфликта найти компромисс и принять решения, учитывающие интересы каждой из них.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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