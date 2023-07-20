Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал не допустить выход украинского конфликта из-под контроля

Мировому сообществу необходимо приложить совместные усилия для того, чтобы не допустить выхода украинского конфликта из-под контроля. Боевые действия должны быть прекращены в кратчайшие сроки. С соответствующим заявлением выступил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан, пишут китайские СМИ.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

Политик акцентировал внимание на том, что кризис на Украине уже неоднократно демонстрировал признаки расширения и затягивания, становясь ещё более непредсказуемым и опасным.

Гэн Шуан выступил с призывом к сторонам конфликта найти компромисс и принять решения, учитывающие интересы каждой из них.