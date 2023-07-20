Из заявления Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля следует, что программа подготовки военнослужащих ВСУ должна быть существенно расширена.
Политик выразил своё мнение в преддверии встречи руководителей Министерств иностранных дел стран ЕС, пишет РИА Новости.
Боррель инициировал, в частности, выделение дополнительного финансирования на поставки киевскому режиму вооружений.
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