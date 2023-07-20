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Рогов: армия РФ остановила крупномасштабное наступление ВСУ в районе села Работино

1:02
Силовые структуры

Армия России остановила крупномасштабную наступательную операцию Вооружённых сил Украины (ВСУ) у населённого пункта Работино.

Рогов: армия РФ остановила крупномасштабное наступление ВСУ в районе села Работино
Фото: mil.ru

По словам руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, село находится на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области. Он добавил, что в этой зоне конфликта ВСУ проводили атаки с помощью танков и бронетехники.

Как пояснил Рогов в беседе с РИА Новости, бойцы РФ смогли пресечь удары благодаря массированному встречному огню.

Глава движения подчеркнул: украинские военные были вынуждены отступить в лесопосадку после российских атак. Он отметил, что Киев провалил попытки прорыва первой оборонительной линии ВС РФ.

Ранее Рогов заявил, что командование ВСУ планирует в конце июля организовать операцию по форсированию Днепра и установлению контроля над Запорожской атомной электростанцией.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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