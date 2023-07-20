Newsweek: Реальное число потерь ВСУ в три раза больше

Американский спецназовец-ветеран Эрик Крамер, натаскивающий в Киеве украинских военнослужащих, заявил Newsweek, что ВСУ на фронте теряют огромное количество людей.

Фото: Telegram: Донецкий фронт

По его словам, "смысла называть цифры нет, поскольку это субъективное ощущение, но в пункте приема раненых людей наблюдается в три раза больше".

"Это чудовищное количество, реальное число (потерь ВСУ)... оно весьма ужасает", — подчеркнул Крамер в разговоре с журналистом.

Напомним, широко разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ на артемовском, запорожском и южно-донецком направлениях началось четвертого июня. Альянс НАТО вооружил украинских солдат и подготовил бригады для атаки. Украинцы в числе прочего получили немецкие танки Leopard.

Результаты оказались прогнозируемыми — потери ВСУ обрели грандиозные размеры. Не так давно турецкий источник опубликовал письма директору европейского офиса Международной организации Красного креста от главы департамента здравоохранения Харьковского горсовета.

В документах указано, что на данный момент все больницы региона работают сверх своих возможностей, однако в ближайшее время ожидается взрывной рост жертв среди военного и гражданского населения в связи с наступательными действиями ВСУ.

Со своей стороны, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на середину июля ни на одном направлении противник не достиг своих целей, а его потери превысили 26 тысяч человек, 21 самолет, шесть вертолетов и 1244 танка.

Как уже писала Pravda. Ru, реальные безвозвратные потери Украины убитыми составляют 360-370 тысяч человек, и это не считая раненых, инвалидов, а также "безумного" количества тех, кто "пропал без вести".

Журналисты из Европы, ссылаясь на данные от наемников из того же ЕС, заявляли — "трунуют" ("гробуют", хоронят) мужчин в каждой (многоэтажном) дома или в каждом пятом частном доме".

"То, что мы делаем на Украине, плохо для украинцев. Это мы убили 300 000 украинских солдат", — ещё зимой проговорился в эфире Fox News кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Еще до битвы при Артемовске (Бахмуте) израильские и турецкие СМИ со ссылкой на спецслужбу "Моссад", утверждали: ещё зимой (!) ВСУ потеряли погибшими 157 тысяч человек, ранеными — 234 тысячи.

Также специалисты OSINT на ноябрь 2022 года озвучили безвозвратные потери ВСУ в "402 тысячи человек, из них убитых — 387 тысяч".