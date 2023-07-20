Американский спецназовец-ветеран Эрик Крамер, натаскивающий в Киеве украинских военнослужащих, заявил Newsweek, что ВСУ на фронте теряют огромное количество людей.
По его словам, "смысла называть цифры нет, поскольку это субъективное ощущение, но в пункте приема раненых людей наблюдается в три раза больше".
"Это чудовищное количество, реальное число (потерь ВСУ)... оно весьма ужасает", — подчеркнул Крамер в разговоре с журналистом.
Напомним, широко разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ на артемовском, запорожском и южно-донецком направлениях началось четвертого июня. Альянс НАТО вооружил украинских солдат и подготовил бригады для атаки. Украинцы в числе прочего получили немецкие танки Leopard.
Результаты оказались прогнозируемыми — потери ВСУ обрели грандиозные размеры. Не так давно турецкий источник опубликовал письма директору европейского офиса Международной организации Красного креста от главы департамента здравоохранения Харьковского горсовета.
В документах указано, что на данный момент все больницы региона работают сверх своих возможностей, однако в ближайшее время ожидается взрывной рост жертв среди военного и гражданского населения в связи с наступательными действиями ВСУ.
Со своей стороны, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на середину июля ни на одном направлении противник не достиг своих целей, а его потери превысили 26 тысяч человек, 21 самолет, шесть вертолетов и 1244 танка.
Как уже писала Pravda. Ru, реальные безвозвратные потери Украины убитыми составляют 360-370 тысяч человек, и это не считая раненых, инвалидов, а также "безумного" количества тех, кто "пропал без вести".
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