МО: ВС России нанесли новые удары по военным объектам в Одессе и Николаеве

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российскими военными была продолжена серия ударов возмездия по местам производства и хранения безэкипажных катеров в Одессе и Одесской области, а именно населённому пункту Ильичёвску. Информация об этом появилась у Минобороны РФ.

Фото: mil.ru

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области", — рассказали представители ведомства.

Помимо этого, в Николаеве нанесены удары по украинским складским помещениям с боеприпасами и объектам топливной инфраструктуры.

В Минобороны проинформировали о поражении всех намеченных объектов и выполненной цели удара.

О первых "ударах возмездия" за теракт на Крымском мосту стало известно 18 июля. Удары также пришлись по объектам военной инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Именно там изготавливались водные беспилотники и велась подготовка к терактам против РФ с их использованием.

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