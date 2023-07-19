Одесса заявила о самой масштабной за всю СВО атаке на город. Что это значит для РФ?

19 июля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что ночные удары по Одессе стали наиболее критичными с момента начала специальной военной операции. Атака на Одессу предположительно стала "ударом возмездия" после атаки Украины на Крымский мост, в результате которого погибло два человека и пострадал ребенок, а также пострадала транспортная инфраструктура. Pravda.Ru изучила ситуацию и выяснила, какое влияние эти атаки могут оказать на дальнейший ход СВО.

Фото: Вадим Савицкий

"Одна из самых ужасных ночей […] Такого масштаба атаки мы не помним", — говорилось в публикации Труханова на Facebook*.

Как сообщали украинские СМИ, удары были нанесены не только по Одессе, но и по городу Черноморск Одесской области.

Информацию прокомментировал и официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области", — заявил Конашенков.

Более того, как передает РИА "Новости", утром в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили, что ночные удары по Одессе привели к тому, что в одном из портов Одесской области получили ущерб зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Сообщалось также и о нанесении урона промышленному объекту и двум складам в Одесском районе.

18 июля также сообщалось о взрывах в городе. В Минобороны РФ заявили о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием по военным объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

По данным ТАСС, прошедшей ночью воздушная тревога была объявлена в десяти регионах Украины, в том числе в Одесской области.

Удар возмездия

18 июля Конашенков заявил о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы", — сказал представитель российского оборонного ведомства.

Напомним, 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли два взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших.

На время было остановлено движение по мосту, как железнодорожное, так и автомобильное. Транспортная инфраструктура была восстановлена в течение дня.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя затраты российского бюджета на восстановление Крымского моста после атаки, оценил этот ущерб в 1-1,3 млрд рублей.

Комментируя этот теракт, президент России Владимир Путин анонсировал ответные меры после атаки на Крымский мост. Глава государства также сказал, что с военной точки зрения эта атака Киева не имела никакого смысла, так как, как отметил российский лидер, Крымский мост давно не используется для военной логистики.

"Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чём не повинные гражданские лица", — цитирует главу государства РИА "Новости".

Какое значение для СВО имеет эта атака?

С таким вопросом Pravda.Ru обратилась к капитану первого ранга запаса, военному эксперту Василию Дандыкину.

"Это же вторую ночь бьют по объектам в Одессе, по портовой структуре и не только по военным объектам. Я думаю, это будет продолжаться и дальше […] Были у нас удары определённые, но чтобы массированно это было, с подключением нашей дальней авиации стратегической, такого не было. Я думаю, всё идёт к тому, чтобы вывести из строя значимые объекты и портовые структуры Одессы, Ильичевского и Южного", — сказал Дандыкин.

Более того, собеседник Pravda. Ru рассказал и о том, что в ходе атак на Одессу Вооружённые силы РФ решали также и ряд других задач.

"Там ещё бьют и складам ГСМ. 70 тысяч тонн топлива накрылось где-то в тех краях. Там же южное командование ВСУ. Поэтому комплексно решаются задачи. И всё это скажется и на СВО. Помимо Одессы, ещё Кировоградский аэродром убили. Соответственно, по Киеву и Киевской области <ударили>. Это такие массированные удары. Я так понимаю, что это не последние удары. Сейчас решается вопрос о том, чтобы обездвижить формирования киевского режима, уничтожить склады", — добавил специалист.

Он также обратил внимание и на факт связи этой атаки с зерновой сделкой, из которой России вышла 17 июля, так как, по словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, Запад не удовлетворял требования России в рамках соглашения.

"Последствия — то, что зерновая сделка после этих ударов не будет иметь практического смысла без нас. Судя по всему так. Зеленский же предложение Эрдогану сделал, что в обход России давайте сделаем. Надо будет <производить> перегрузку зерна. Поэтому бьют именно по портовым сооружениям, которые наиболее значимые. Это энергетические объекты, скорее всего, краны", — заключил Василий Дандыкин в интервью Pravda.Ru.

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