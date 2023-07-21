Спикер ВВС Украины Игнат назвал российский Су-35 одним из лучших боевых самолётов

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат счёл российский Су-35 одним из самых лучших боевых самолётов.

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По его словам, этот истребитель серьёзно угрожает украинской армии. Он считает, что Су-35 способен противостоять западным самолётам F-16.

Как пояснил спикер ВВС Украины, высокотехнологичный российский истребитель обеспечен серьёзным вооружением, прицельно-навигационным комплексом, средствами защиты и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолётов", — подчеркнул Игнат в беседе с изданием РБК-Украина.

Ранее авторы Military Watch сообщили, что истребитель Су-35, принадлежащий российской армии, следует признать самым грозным воздушным оружием из-за способности оперативно ликвидировать технику ВСУ.