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Спикер ВВС Украины Игнат назвал российский Су-35 одним из лучших боевых самолётов

Силовые структуры

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат счёл российский Су-35 одним из самых лучших боевых самолётов.

Спикер ВВС Украины Игнат назвал российский Су-35 одним из лучших боевых самолётов
Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, этот истребитель серьёзно угрожает украинской армии. Он считает, что Су-35 способен противостоять западным самолётам F-16.

Как пояснил спикер ВВС Украины, высокотехнологичный российский истребитель обеспечен серьёзным вооружением, прицельно-навигационным комплексом, средствами защиты и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолётов", — подчеркнул Игнат в беседе с изданием РБК-Украина.

Ранее авторы Military Watch сообщили, что истребитель Су-35, принадлежащий российской армии, следует признать самым грозным воздушным оружием из-за способности оперативно ликвидировать технику ВСУ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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