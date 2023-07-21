Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в Запорожье в районе Новодаровки

На Времевском участке Запорожского направления российскими силами была проведена успешная контратака, о которой уведомил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: newsrnd.com

"В районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

При этом украинские подразделения не оставляют попыток захватить расположенные поблизости сёла Старомайорское и Урожайное. Однако эти попытки противника отражаются, российские войска продолжают пребывать в активной оборонительной позиции, добавил член главного совета администрации Запорожской области.

Рогов добавил, что сейчас украинские войска, потерпев очередное поражение на Ореховском участке вблизи населённого пункта Работино, проводят перегруппировку, восстанавливая "основательно потрёпанные" силы и подтягивая резервы для новой попытки наступления.