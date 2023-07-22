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Ходаковский заявил, что у ВС Украины ещё достаточно резервов

1:21
Силовые структуры

Замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский выразил своё мнение относительно ситуации на передовой. По его словам, несмотря на все проблемы, у ВСУ ещё остаются значительные резервы.

Ходаковский заявил, что у ВС Украины ещё достаточно резервов
Фото: 9111.ru

Ходаковский отметил, что у противника наблюдаются нехватка боеприпасов и падение мотивированности военнослужащих, однако он всё равно имеет ресурсы для возможных действий. ВСУ понимают, что их потенциал уменьшается, но при этом они ищут способы наиболее эффективного применения имеющихся сил.

"Высокая степень потерь при более, чем скромном результате — повод для критики в западных СМИ и едких замечаний со стороны "партнёров", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

По мнению эксперта, высока вероятность попытки захвата Запорожской АЭС ВСУ, для чего они могут задействовать наиболее подготовленные подразделения сил специальных операций. Разведка сообщает, что контроль за выполнением таких действий возложен на англичан.

Наблюдается также всё большее количество направлений, где противник переходит к ожиданию наступательных действий ВС России. В связи с этим ВСУ проводят работы по укреплению своей обороноспособности и повышению живучести подразделений на передовой линии.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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