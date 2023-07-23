В Одессе украинские комплексы противовоздушной обороны снова уничтожают город.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Во время работы ПВО армии Украины на гражданские объекты упало не менее двух нештатно сработавших ракет.
Первая ракета в центре города разбила Спасо-Преображенский собор, являющийся православным символом русской Одессы. Вторая ракета ВСУ попала по дому. Один человек погиб, 19 ранены, среди них четверо детей.
Местные жители сообщают, что боевики армии Украины пытались сбить ракеты ВС РФ при помощи зенитных установок.
"С таким успехом ВСУ угробят весь город", — подытожил ведущий Первого канала.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.