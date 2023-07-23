ПВО Украины опять уничтожает Одессу: в городе больше нет Преображенского собора

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Одессе украинские комплексы противовоздушной обороны снова уничтожают город.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/37512

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Во время работы ПВО армии Украины на гражданские объекты упало не менее двух нештатно сработавших ракет.

Первая ракета в центре города разбила Спасо-Преображенский собор, являющийся православным символом русской Одессы. Вторая ракета ВСУ попала по дому. Один человек погиб, 19 ранены, среди них четверо детей.

Местные жители сообщают, что боевики армии Украины пытались сбить ракеты ВС РФ при помощи зенитных установок.

"С таким успехом ВСУ угробят весь город", — подытожил ведущий Первого канала.

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