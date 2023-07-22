Под Одессой мощные взрывы, ракеты ВС РФ бьют по мосту в Затоке

Сегодня, 22 июля, под Одессой слышны мощные взрывы.

Фото: https://t.me/boris_rozhin/55211

Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Сергей Колясников.

По его словам, российские Вооруженные силы бьют ракетами и беспилотными аппаратами по мосту в Затоке.

"При этом информации о пусках ракет не было. Интересненько", — пишет в аккаунте мессенджера Колясников.

Ранее сообщалось, что попавшие под удар украинских националистов российские журналисты обстреляны кассетными боеприпасами.