Сегодня, 22 июля, под Одессой слышны мощные взрывы.
Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Сергей Колясников.
По его словам, российские Вооруженные силы бьют ракетами и беспилотными аппаратами по мосту в Затоке.
"При этом информации о пусках ракет не было. Интересненько", — пишет в аккаунте мессенджера Колясников.
Ранее сообщалось, что попавшие под удар украинских националистов российские журналисты обстреляны кассетными боеприпасами.
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