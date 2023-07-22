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Под Одессой мощные взрывы, ракеты ВС РФ бьют по мосту в Затоке

Силовые структуры

Сегодня, 22 июля, под Одессой слышны мощные взрывы.

Под Одессой мощные взрывы, ракеты ВС РФ бьют по мосту в Затоке
Фото: https://t.me/boris_rozhin/55211

Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Сергей Колясников.

По его словам, российские Вооруженные силы бьют ракетами и беспилотными аппаратами по мосту в Затоке.

"При этом информации о пусках ракет не было. Интересненько", — пишет в аккаунте мессенджера Колясников.

Ранее сообщалось, что попавшие под удар украинских националистов российские журналисты обстреляны кассетными боеприпасами.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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