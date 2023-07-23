Воюющие на Украине иностранные наёмники несут колоссальные потери из-за собственной глупости, следует из сегодняшнего заявления российского лидера Владимира Путина.
По словам президента РФ, общественность государств, власти которых отправляют граждан в зону проведения военной спецоперации, должна быть проинформирована о происходящих там событиях.
"И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", — констатировал Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.