Путин: иностранные наёмники несут колоссальные потери, и Запад должен об этом знать

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воюющие на Украине иностранные наёмники несут колоссальные потери из-за собственной глупости, следует из сегодняшнего заявления российского лидера Владимира Путина.

Фото: lenta.ru

По словам президента РФ, общественность государств, власти которых отправляют граждан в зону проведения военной спецоперации, должна быть проинформирована о происходящих там событиях.

"И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", — констатировал Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.