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Госсекретарь США: Киев получит истребители F-16, но поставка займет несколько месяцев

0:44
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины получат американские самолёты F-16, однако поставка истребителей займет несколько месяцев.

Госсекретарь США: Киев получит истребители F-16, но поставка займет несколько месяцев
Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Об этом в интервью телеканалу CNN. сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что, речь идёт не только об отправке штурмовиков, но и о подготовке, обслуживании и наличии возможностей для применения этих военных машин в войсковых операциях.

Блинкен также высказался о наступлении армии Украины.

"Пока ещё сравнительно ранняя стадия контрнаступления. Это тяжело и не разрешится за неделю или две. По моим оценкам, это займет несколько месяцев", — подытожил госсекретарь.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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