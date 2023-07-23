Вооружённые силы Украины получат американские самолёты F-16, однако поставка истребителей займет несколько месяцев.
Об этом в интервью телеканалу CNN. сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он отметил, что, речь идёт не только об отправке штурмовиков, но и о подготовке, обслуживании и наличии возможностей для применения этих военных машин в войсковых операциях.
Блинкен также высказался о наступлении армии Украины.
"Пока ещё сравнительно ранняя стадия контрнаступления. Это тяжело и не разрешится за неделю или две. По моим оценкам, это займет несколько месяцев", — подытожил госсекретарь.
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