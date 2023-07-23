Настоящая "мясорубка" у Клещеевки: выжившие боевики ВСУ сдались в плен

Накануне Вооружённые силы Украины накатывали волнами, стремясь прорваться по южному флангу Артёмовска.

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Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Командование ВСУ в направлении Клещеевки бросали пехотинцев и бронетехнику на убой в мясные штурмы. В ходе тяжёлых боёв российская армия уничтожила значительные силы националистов, а часть бандеровцев взяты в плен.

Ранее боевики ВСУ рассказали о кровопролитных боях и моральном упадке, отметив, что каждые сто метров у них гибнет четыре-пять человек.