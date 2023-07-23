Накануне Вооружённые силы Украины накатывали волнами, стремясь прорваться по южному флангу Артёмовска.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Командование ВСУ в направлении Клещеевки бросали пехотинцев и бронетехнику на убой в мясные штурмы. В ходе тяжёлых боёв российская армия уничтожила значительные силы националистов, а часть бандеровцев взяты в плен.
Ранее боевики ВСУ рассказали о кровопролитных боях и моральном упадке, отметив, что каждые сто метров у них гибнет четыре-пять человек.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.