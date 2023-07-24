Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Китай сократил импорт военных товаров на Украину: поставки переправлены в Россию
В Зеленоградском округе Москвы на территорию кладбища упал БПЛА вертолётного типа
Исхудавшего Николая Баскова заподозрили в пластике и сравнили с Киркоровым
РИА Новости рассказало, как снимали фильмы о Крыме, Донбассе и СВО
В ФСБ РФ сообщили о проверке судов в Керченском проливе для предотвращения диверсий и терактов
Психолог Бергерсен озвучила "стрессхаки", как пережить тяжёлое время — "Скажите себе: всё, стоп!"
Минобороны: ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать Крым 17 беспилотниками
Эксперты перечислили продукты, которые следует исключить из рациона при проблемах с щитовидкой
Украинские силы обороны сообщили о повреждении порта в Одесской области

Поезда Москва–Севастополь и Адлер–Симферополь в Джанкое остановлены из-за ЧП на складе

0:48
Силовые структуры

Пассажирские поезда "Москва — Севастополь" и "Адлер — Симферополь" остановлены в крымском Джанкое из-за чрезвычайного происшествия на складе боеприпасов.

Поезда Москва–Севастополь и Адлер–Симферополь в Джанкое остановлены из-за ЧП на складе
Фото: ya.ru

Напомним, сегодня, 24 июля, ночью в небе над полуостровом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 дронов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломками беспилотников повреждён частный дом.

В целях безопасности движение по ж/д в Джанкойском районе и автотрассе Джанкой — Симферополь, приостановлено, отметил глава Республики.

Также начата эвакуация в радиусе пяти километров от места ЧП, по предварительным данным, пострадавших нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Польша ищет новые источники газа и нефти
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Наступление "Отважных" вызвало панику на Украине
Наступление "Отважных" вызвало панику на Украине
Последние материалы
ФСБ нашла следы взрывчатки в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону зерновозе
В МИД РФ назвали атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма
Лайфхак: Как заставить суды России работать на твой бизнес?
Мульчирование винограда повышает урожайность и улучшает качество кустов
7 полезных советов по выращиванию орехов
Военкоры проинформировали о вхождении войск ВС РФ в Харьковскую область
Марочко: военные ВСУ усилили артиллерийские удары по Сватово и окрестностям
Все плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель
Аксёнов объявил эвакуацию в радиусе пяти километров от ЧП в Джанкойском районе
В США нашли диету, снижающую риск смерти от любых причин на 25 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников