Поезда Москва–Севастополь и Адлер–Симферополь в Джанкое остановлены из-за ЧП на складе

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пассажирские поезда "Москва — Севастополь" и "Адлер — Симферополь" остановлены в крымском Джанкое из-за чрезвычайного происшествия на складе боеприпасов.

Фото: ya.ru

Напомним, сегодня, 24 июля, ночью в небе над полуостровом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 дронов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломками беспилотников повреждён частный дом.

В целях безопасности движение по ж/д в Джанкойском районе и автотрассе Джанкой — Симферополь, приостановлено, отметил глава Республики.

Также начата эвакуация в радиусе пяти километров от места ЧП, по предварительным данным, пострадавших нет.