Пассажирские поезда "Москва — Севастополь" и "Адлер — Симферополь" остановлены в крымском Джанкое из-за чрезвычайного происшествия на складе боеприпасов.
Напомним, сегодня, 24 июля, ночью в небе над полуостровом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 дронов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломками беспилотников повреждён частный дом.
В целях безопасности движение по ж/д в Джанкойском районе и автотрассе Джанкой — Симферополь, приостановлено, отметил глава Республики.
Также начата эвакуация в радиусе пяти километров от места ЧП, по предварительным данным, пострадавших нет.
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