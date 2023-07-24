Замглавы Минэкономики Украины Бережная назвала возврат украинок из-за границы целью страны

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обеспечение возвращения из-за границы украинок является одной из основных задач киевского режима. Информагентство Bloomberg пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя Минэкономики Татьяны Бережной. Женщины с детьми должны вернуться к своим супругам и объединиться на территории Украины, полагает она.

Фото: u-f.ru

Эксперты акцентировали внимание на том, что демографическая ситуация на Украине была одной из тяжелейших в Европе ещё до начала военной спецоперации. Коэффициент рождаемости находился на отметке 1,2 при норме в 2,1 для воспроизводства населения государства, резюмировала официальный представитель ведомства.