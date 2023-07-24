Обеспечение возвращения из-за границы украинок является одной из основных задач киевского режима. Информагентство Bloomberg пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя Минэкономики Татьяны Бережной. Женщины с детьми должны вернуться к своим супругам и объединиться на территории Украины, полагает она.
Эксперты акцентировали внимание на том, что демографическая ситуация на Украине была одной из тяжелейших в Европе ещё до начала военной спецоперации. Коэффициент рождаемости находился на отметке 1,2 при норме в 2,1 для воспроизводства населения государства, резюмировала официальный представитель ведомства.
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Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.