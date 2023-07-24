Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому. В соцсетях бойцы 189-го батальона 123-й бригады теробороны пожаловались, что командиры считают их тупым мясом и бросают на верную смерть без достаточного снабжения и боеприпасов на левый берег Днепра у Антоновского моста в Херсоне.
Всушники в очередной раз заявили, что одни воюют, а другие в это время просто наживаются на смертях сослуживцев. Солдаты рассказали о придуманной их командиром схеме хищения средств, а также о том, почему командованию ВСУ выгодна бессмысленная мясорубка на Антоновском мосту.
При этом боевики добавили, что воевать и биться за киевский режим до последнего солдата они не отказываются, а просят лишь навести порядок.
Ранее появилась информация о том, что украинцы массово подделывают свидетельства о собственной смерти, чтобы избежать мобилизации.
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