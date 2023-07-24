Испания отправила Украине дополнительную партию танков Leopard и бронетранспортеров

Украина получит новую партию боевых вооружений от Испании: она снабдит киевский режим танками Leopard, бронетранспортерами, а также поставит дополнительную гуманитарную помощь. Как информирует пресс-релиз Минобороны королевства, военно-гуманитарный груз отчалил из порта Сантандера.

Фото: РБК

"Материал, отправленный Испанией, состоит из четырех Leopard 2A4, обещанных правительством, которые будут добавлены к шести Leopard 2 с такими же характеристиками, которые уже были переданы правительству Украины".

В составе посылки также находятся 10 бронетранспортеров, 10 грузовиков и различные боеприпасы. К этому стоит добавить ещё медикаментозные препараты.

Поставка на территорию Украины ожидается в начале августа.