Украина получит новую партию боевых вооружений от Испании: она снабдит киевский режим танками Leopard, бронетранспортерами, а также поставит дополнительную гуманитарную помощь. Как информирует пресс-релиз Минобороны королевства, военно-гуманитарный груз отчалил из порта Сантандера.
"Материал, отправленный Испанией, состоит из четырех Leopard 2A4, обещанных правительством, которые будут добавлены к шести Leopard 2 с такими же характеристиками, которые уже были переданы правительству Украины".
В составе посылки также находятся 10 бронетранспортеров, 10 грузовиков и различные боеприпасы. К этому стоит добавить ещё медикаментозные препараты.
Поставка на территорию Украины ожидается в начале августа.
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