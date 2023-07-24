Финансирование "музеев голодоморов" и прочих авантюр Киева — не приближают победу, а работает против Украины.
Об этом сообщил бывший заместитель командующего ССО ВСУ, экс-заместитель секретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос.
"Можно было бы построить не один мощный завод по производству мощных дронов, и мы спокойно бы на протяжении полугода могли бы спалить и уничтожить несколько предприятий России", — цитирует националиста "ПолитНавигатор".
Надо действовать на упреждение, а не ждать, однако киевскому режиму наплевать на народ, но терпение людей может порваться, отметил эксперт.
"Имейте совесть хотя бы перед нашими западными партнёрами! Потому что они тоже там дуреют от всего беспредела, который есть в руководстве", — подытожил Кривонос.
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