Генерал ВСУ Кривонос — Киеву: "Плюёте на своих, имейте совесть хотя бы перед Западом"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Финансирование "музеев голодоморов" и прочих авантюр Киева — не приближают победу, а работает против Украины.

Фото: Автор: Адміністрація Президента України, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77293309

Об этом сообщил бывший заместитель командующего ССО ВСУ, экс-заместитель секретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос.

"Можно было бы построить не один мощный завод по производству мощных дронов, и мы спокойно бы на протяжении полугода могли бы спалить и уничтожить несколько предприятий России", — цитирует националиста "ПолитНавигатор".

Надо действовать на упреждение, а не ждать, однако киевскому режиму наплевать на народ, но терпение людей может порваться, отметил эксперт.

"Имейте совесть хотя бы перед нашими западными партнёрами! Потому что они тоже там дуреют от всего беспредела, который есть в руководстве", — подытожил Кривонос.