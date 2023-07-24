В последнее время степень истерии в российском информационном пространстве снизилась. Всё-таки некоторых "всепропальщиков" выявили и зачистили.
Об этом сообщает военный блогер Сергей Брекотин.
"Зато на Западе степень истерии начинает нарастать. Думаю для тех, у кого есть хотя бы немного соображения, становится понятным, что контрнаступ не сработал. И уже не сработает. А вот то, что НАТОвское оружие не является вундервафлей, становится всё очевиднее", — отметил журналист.
Это уже вызывает диссонанс у западных "военкоров". И это ещё российская армия ни одного "Сармата", "Посейдона" и даже "Ярса" никуда не отправляла, подчёркивает обозреватель.
Он убеждён, что эта самая степень истерии будет на Западе нарастать. Это и есть медленное изменение ситуации в мире, подытожил Брекотин.
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