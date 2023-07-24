На Западе начинает нарастать истерика из-за поражения Украины

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В последнее время степень истерии в российском информационном пространстве снизилась. Всё-таки некоторых "всепропальщиков" выявили и зачистили.

Фото: Видео Министерства обороны РФ

Об этом сообщает военный блогер Сергей Брекотин.

"Зато на Западе степень истерии начинает нарастать. Думаю для тех, у кого есть хотя бы немного соображения, становится понятным, что контрнаступ не сработал. И уже не сработает. А вот то, что НАТОвское оружие не является вундервафлей, становится всё очевиднее", — отметил журналист.

Это уже вызывает диссонанс у западных "военкоров". И это ещё российская армия ни одного "Сармата", "Посейдона" и даже "Ярса" никуда не отправляла, подчёркивает обозреватель.

Он убеждён, что эта самая степень истерии будет на Западе нарастать. Это и есть медленное изменение ситуации в мире, подытожил Брекотин.