Марочко: ВСУ наносят удары по Клещеевке кассетными и шрапнельными боеприпасами

Украинские войска стали активно использовать кассетные, шрапнельные и зажигательные снаряды, произведённые в западных странах, в районе Клещеевки.

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По словам военного специалиста, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, на Соледаро-Артёмовском направлении не прекращаются ожесточённые столкновения. Как пояснил офицер, ВС России за прошедшие сутки отразили около 10 атак украинских боевиков.

"Противник использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

Марочко подчеркнул: большинство ударов кассетными снарядами зарегистрировано у Клещеевки.

Ранее стало известно, что военные РФ из группировки "Юг" отбили атаку ВСУ около Клещеевки в ДНР, взяв в плен украинских солдат.