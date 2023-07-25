Украинские войска стали активно использовать кассетные, шрапнельные и зажигательные снаряды, произведённые в западных странах, в районе Клещеевки.
По словам военного специалиста, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, на Соледаро-Артёмовском направлении не прекращаются ожесточённые столкновения. Как пояснил офицер, ВС России за прошедшие сутки отразили около 10 атак украинских боевиков.
"Противник использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.
Марочко подчеркнул: большинство ударов кассетными снарядами зарегистрировано у Клещеевки.
Ранее стало известно, что военные РФ из группировки "Юг" отбили атаку ВСУ около Клещеевки в ДНР, взяв в плен украинских солдат.
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