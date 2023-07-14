Группировка "Юг" ВС РФ отбила атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР и захватила пленных

Бойцы Южной группировки войск ВС России сорвали контрнаступление ВСУ в Донецкой Народной Республике около населённого пункта Клещеевка, сообщили в пресс-центре "Южных".

Фото: t.me/RVvoenkor

По словам главы пресс-службы подразделения Вадима Астафьева, в ходе боя было взято в плен два штурмовика неприятеля.

"Завязался бой — огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", — уточнил он в интервью агентству РИА Новости.

Личный состав противника был уничтожен, добавил Астафьев, но российскому спецназу удалось захватить двоих пленных штурмовиков ВСУ.

Ранее врио губернатора Херсонской области рассказал, что Киев боится применять технику НАТО на поле боя, из-за чего украинские солдаты "гибнут как мухи".