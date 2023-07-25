В бундесвере подвергли критике решения командования ВСУ, которые приводят к многочисленным ошибкам на поле боя, сообщает Bild*, ссылаясь на секретный доклад, с которыми ознакомились журналисты издания.
По информации газеты, в местах сражений иногда фиксируется "дружественный огонь" из-за неправильного дробления украинских подразделений. Это также создаёт препятствия для единого ведения боевых действий, уточняется в статье.
"Хотя каждая из частей что-то делает, общего боевого руководства не распознать", — сказано в конфиденциальном докладе.
Как пояснили в бундесвере, ещё одна ошибка ВСУ — неумение устанавливать огневое превосходство во время атак. В материале подчёркивается, что поставки оружия и обучение украинских солдат в западных странах не всегда помогают Киеву из-за неправильных действий командования.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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