Эксперт Подберёзкин сообщил, когда у ВСУ подойдут к концу резервы

Директор Центра военно-политических исследований при МГИМО Алексей Подберёзкин скептически отнёсся к словам министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что контрнаступление Киева продолжается в соответствии с планом.

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Подберёзкин уверен, что это заявление — чистой воды пиар, а Резникову в силу занимаемой должности нужно сохранять лицо перед Западом. Эксперт напомнил, что украинский министр обороны не слишком разбирается в военной политике.

"ВСУ не протянут, потому что уже фактически видно дно. Вопрос в том, что все зависит от интенсивности их попыток проводить контрнаступление, если они будут продолжать с той же интенсивностью, то их хватит на две-три недели, максимум до конца августа", — сказал Подберёзкин в разговоре с РИА Новости.

Эксперт уточнил, что такой срок возможен только в том случае, если Украине будет оказываться военная помощь в прежних объёмах, и если ВСУ будут брать паузы и проводить передислокации.

Подберёзкин напомнил об огромных потерях ВСУ и быстром уничтожении западной военной техники российской армией, что превращается в большую проблему для Украины, которая эту военную технику самостоятельно производить сегодня не в состоянии.

Подготовленные Киевом резервы уже почти подошли к концу, а новые с такой скоростью готовить просто невозможно, добавил эксперт.