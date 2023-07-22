За июнь силы армии Украины конкретно истощились, и она заметно сбавила темпы контрнаступления, оставив резерв на случай русского прорыва.
Об этом сообщил глава центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.
А выдохнется наступление ВСУ быстро в том случае, если Киев массово будет бросать резервы.
"Противник где-то в середине июня стал сбавлять темпы наступления, бронетанковые резервы стали стремительно таять. Основные силы выдохлись, а в резерве осталось две бронетанковые бригады и 5-7 моторизированных. Их держат про запас, а остальные резервы были уничтожены в Артёмовске, и после него в результате "контрнаступа", — отметил эксперт.
По его словам, если Киев решит, что необходимы какие-то решительные меры и бросит туда последние резервы — тут и наступит быстрая развязка. Но на некоторых направлениях дела у ВСУ складываются угрожающе, и данные резервы держат, чтобы заткнуть дыры, подытожил Подберёзкин.
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