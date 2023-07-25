Рогов объяснил, как могут сдаться украинские военные, желающие сохранить жизнь

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов дал совет украинским бойцам, как можно перейти на сторону России, не рискуя при этом своими жизнями.

Фото: Правда.Ру

Рогов призвал желающих сдаться использовать для этого специальную гуманитарную частоту.

"Украинские военные не хотят воевать и умирать за обогащающегося на крови собственного народа Зеленского. Те, кто хотят сохранить свои жизни и перейти на нашу сторону, могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу", — объяснил Рогов в разговоре с РИА Новости.

Общественник добавил, что используя эту частоту, украинские военные имеют возможность спокойно сообщить о своём желании перейти на сторону РФ, будучи уверенными в нормальном к себе отношении со стороны россиян.

До этого врио губернатора региона Евгений Балицкий уже заявил, что на Запорожском направлении фиксируется массовая сдача в плен ВСУ, которые делают это чуть ли не взводами.