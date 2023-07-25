Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов дал совет украинским бойцам, как можно перейти на сторону России, не рискуя при этом своими жизнями.
Рогов призвал желающих сдаться использовать для этого специальную гуманитарную частоту.
"Украинские военные не хотят воевать и умирать за обогащающегося на крови собственного народа Зеленского. Те, кто хотят сохранить свои жизни и перейти на нашу сторону, могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу", — объяснил Рогов в разговоре с РИА Новости.
Общественник добавил, что используя эту частоту, украинские военные имеют возможность спокойно сообщить о своём желании перейти на сторону РФ, будучи уверенными в нормальном к себе отношении со стороны россиян.
До этого врио губернатора региона Евгений Балицкий уже заявил, что на Запорожском направлении фиксируется массовая сдача в плен ВСУ, которые делают это чуть ли не взводами.
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