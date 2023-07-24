Рогов рассказал о подлой тактике ВСУ, пытающихся атаковать под предлогом выноса тел убитых с поля боя

На линии соприкосновения в Запорожской области ВСУ подло пользуются доверием российской стороны в своих корыстных целях. Об этом рассказал глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Вадим Савицкий

Общественник объяснил, что украинские военные сначала просят дать им возможности вынести с поля боя тела погибших товарищей, однако используют эту возможность для неожиданной атаки по российским позициям.

"Украинские боевики используют подлую тактику на линии фронта. Сначала они запрашивают коридоры для эвакуации тел погибших сослуживцев, а затем используют это как повод поближе подобраться к нашей первой линии обороны с целью организации внезапной атаки", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Политик добавил, что бойцы ВСУ предприняли уже три таких манёвра, однако достичь успеха им не удалось.