Песков назвал "чушью" заявления о бездействии Кремля во время мятежа Пригожина

Недавние заявления иностранных СМИ, которые утверждали, что российские власти предварительно знали о готовящемся мятеже ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина, были опровергнуты пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым. В своих комментариях он назвал эти утверждения "чушью" и подчеркнул, что они не имеют под собой подлинных оснований.

Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

Статья, опубликованная в The Washington Post со ссылкой на разведку западных стран и Украины, утверждала, что Кремль был "предупреждён о "мятеже" за два-три дня" до его начала. Это, согласно источникам, должно было дать российским властям время на подготовку и предотвращение возможных проблем. Авторы статьи утверждают, что не было принято никаких конкретных действий со стороны России, направленных на предотвращение "мятежа".

Дмитрий Песков категорически опроверг эти утверждения, называя их "чушью". Он подчеркнул, что такие утверждения могут распространяться только "людьми, которые не имеют информации".