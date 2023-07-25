Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Штанга весом 204 кг сломала шею блогеру-бодибилдеру
Актер Юрий Чурсин рассказал о своих отношениях с Варнавой
Подоляка: "Надеюсь, США примут решение слить Украину"
Главный инженер ТЦ "Времена года" не признал вину в гибели людей
Спикер ВСУ Игнат: русские создали неуязвимые для ПВО Украины ракеты
Модель Елена Перминова рассказала о работе на рынке в юности
Fox News: кандидат в президенты США от Республиканской партии Десантис попал в ДТП
Пушилин назвал количество пленных бойцов ВСУ в ДНР
Патрушев: большинство крупных террористических групп созданы западными спецслужбами

Песков назвал "чушью" заявления о бездействии Кремля во время мятежа Пригожина

Силовые структуры

Недавние заявления иностранных СМИ, которые утверждали, что российские власти предварительно знали о готовящемся мятеже ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина, были опровергнуты пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым. В своих комментариях он назвал эти утверждения "чушью" и подчеркнул, что они не имеют под собой подлинных оснований. 

Песков назвал "чушью" заявления о бездействии Кремля во время мятежа Пригожина
Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

Статья, опубликованная в The Washington Post со ссылкой на разведку западных стран и Украины, утверждала, что Кремль был "предупреждён о "мятеже" за два-три дня" до его начала. Это, согласно источникам, должно было дать российским властям время на подготовку и предотвращение возможных проблем. Авторы статьи утверждают, что не было принято никаких конкретных действий со стороны России, направленных на предотвращение "мятежа".

Дмитрий Песков категорически опроверг эти утверждения, называя их "чушью". Он подчеркнул, что такие утверждения могут распространяться только "людьми, которые не имеют информации". 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Три "путинских удара" - по Бахмуту, Одессе и турецким мечтам
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
Испания страдает и умирает в отсутствии сильного руководителя Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин Единая версия лжи: как шарят в умах и карманах доверчивых граждан Наталия Красовская
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Последние материалы
В Челябинске полиция задержала нескольких участников драки
Ответ Ксении Собчак на скандал вокруг Тимура Хайдарова
Рогов объяснил, как могут сдаться украинские военные, желающие сохранить жизнь
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре в Москве
Маркетолог рассказала, как бизнес РФ приспособился после ухода иностранных компаний
Севастополь получит более 540 млн рублей на поддержку туротрасли
Врач Артемьева рассказала о признаках, указывающие на истощение организма: бессонница, усталость и сухость кожи
В Москве у ресторана на Рочдельской произошёл конфликт со стрельбой
Эрдоган заявил о необходимости скорейшего принятия новой турецкой Конституции
В Госдуме выступили с инициативой поднять призывной возраст до 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников