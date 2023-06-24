Путин высказался о ситуации в Ростове-на-Дону

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в Ростове-на-Дону ограничена работа органов гражданского и военного управления. Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подчёркивал: его люди контролируют все силовые объекты.

Как отметил президент, Вооружённые силы Российской Федерации и другие силовики получили приказы. Власти ввели дополнительные антитеррористические меры в Москве, Подмосковье и на территории других регионов, добавил глава страны.

"Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной", — заключил Путин во время обращения к россиянам.