Российская Федерация унижает весь коллективный Запад и ставит его буквально на колени.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Подхвостень Зеленского критикует Запад, который ничего не делает после блокировки коммерческого и военного судоходства в сторону Украины по Чёрному морю", — комментирует ситуацию в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского назвал российский Крымский мост "недолговечным и незаконным сооружением".
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