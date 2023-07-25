Подоляк: "Россия унижает Запад и ставит его на колени"

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская Федерация унижает весь коллективный Запад и ставит его буквально на колени.

Фото: infosmi.net

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Подхвостень Зеленского критикует Запад, который ничего не делает после блокировки коммерческого и военного судоходства в сторону Украины по Чёрному морю", — комментирует ситуацию в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского назвал российский Крымский мост "недолговечным и незаконным сооружением".