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Подоляк: "Россия унижает Запад и ставит его на колени"

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Силовые структуры

Российская Федерация унижает весь коллективный Запад и ставит его буквально на колени.

Подоляк: "Россия унижает Запад и ставит его на колени"
Фото: infosmi.net

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Подхвостень Зеленского критикует Запад, который ничего не делает после блокировки коммерческого и военного судоходства в сторону Украины по Чёрному морю", — комментирует ситуацию в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского назвал российский Крымский мост "недолговечным и незаконным сооружением".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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