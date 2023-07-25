Рогов: ситуация на Запорожском фронте напоминает затишье перед бурей

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ситуация, сложившаяся на Запорожском фронте, сравнима сейчас с "затишьем перед бурей". Такую характеристику дал ей глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Вадим Савицкий

На этом участке пока всё относительно спокойно, Киев занимается передислокацией своих подразделений, отметил общественник.

"На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На ореховском и васильевском — достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов не сомневается, что ВСУ ведут подготовку ко второй волне своих наступательных действий. Он напомнил, что у них есть ещё не менее 60% штурмовых резервов, которые ещё не воевали.

Ранее Рогов спрогнозировал начало новой фазы наступления ВСУ в конце июля. Продлится этот этап должен, по его мнению, до середины августа.