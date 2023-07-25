Рогов: ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по резервам ВСУ в Запорожской области

Сообщается о массированном авиаударе, нанесённом Воздушно-космическими силами (ВКС) России по резервам украинских вооружённых сил (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Фото: Правда.Ру

По словам Рогова, ВКС России осуществили массированный удар по резервам украинских боевиков на Запорожье, используя корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции. Этот авиаудар был направлен на поражение ангара с техникой и боеприпасами ВСУ, который располагался между населёнными пунктами Новоандреевка и Нестерянка в 7 километрах от Орехова.