Сообщается о массированном авиаударе, нанесённом Воздушно-космическими силами (ВКС) России по резервам украинских вооружённых сил (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
По словам Рогова, ВКС России осуществили массированный удар по резервам украинских боевиков на Запорожье, используя корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции. Этот авиаудар был направлен на поражение ангара с техникой и боеприпасами ВСУ, который располагался между населёнными пунктами Новоандреевка и Нестерянка в 7 километрах от Орехова.
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