Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МО РФ: истребитель Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении
Врач-кардиолог Алексей Жито рассказал, как быстро понизить давление без таблеток
В Госдуме предложили предоставлять детям участников СВО бесплатные места в частных школах
"Известия": новый ГОСТ на школьную форму Роскачество представит в 2024 году
CNN: США обеспокоены, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с РФ по обмену заключёнными
Обнародован рейтинг самых дешёвых автомобилей в РФ в июле 2023 года
Telangana Today: политолог Чандель нашёл две серьёзные бреши ВСУ в конфликте с РФ
Актёр Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански, который покажут на 80-м Венецианском кинофестивале
Экс-офицер США Риттер: Польша и Украина ведут переговоры об объединении — Киев в тяжёлом положении

УНИАН: в Харьковской области при взрывах повреждены промышленные объекты

0:39
Силовые структуры

На территории Харьковской области прозвучали взрывы, в результате которых несколько промышленных объектов получили повреждения.

УНИАН: в Харьковской области при взрывах повреждены промышленные объекты
Фото: Вадим Савицкий

Как сообщил мэр города Первомайский Николай Бакшеев, на ряде объектов зафиксированы возгорания. По информации УНИАН, предприятия были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее военкоры "Русской весны" заявили, что российские солдаты из группировки "Отважные", разгромив укрепрайон ВСУ и установив контроль над важными высотами, направились в Харьковскую область. Они спрогнозировали скорое вхождение войск РФ в этот регион.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
Последние материалы
ВСУ пошли в наступление на Запорожском направлении: "Танки и Bredley"
Times: наёмник из Британии свернулся калачиком и подготовился к сдаче в плен во время боя
Боевик ВСУ пригрозил Зеленскому новым майданом: нацгвардия не спасёт
РИА Новости: Россия в состоянии заместить украинскую пшеницу и без зерновой сделки
Полковник Райснер: неопытный командир ВСУ случайно уничтожил половину своего взвода
Командир "Барс-10": группа ВСУ потеряла за два штурма почти весь состав
Политолог Кваснюк: Зеленский играет роль капризного актёра в спектакле Запада
В Приморском крае расширили льготы для многодетных семей, члены которых участвуют в СВО
Турки оценили решения Путина подписать закон о запрете смены пола: "Переезжаю в Россию"
Синоптики прогнозируют опасную жару в ряде регионов РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников