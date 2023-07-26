УНИАН: в Харьковской области при взрывах повреждены промышленные объекты

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На территории Харьковской области прозвучали взрывы, в результате которых несколько промышленных объектов получили повреждения.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщил мэр города Первомайский Николай Бакшеев, на ряде объектов зафиксированы возгорания. По информации УНИАН, предприятия были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее военкоры "Русской весны" заявили, что российские солдаты из группировки "Отважные", разгромив укрепрайон ВСУ и установив контроль над важными высотами, направились в Харьковскую область. Они спрогнозировали скорое вхождение войск РФ в этот регион.