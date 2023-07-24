Бойцы группировки "Отважные" имеют значительные успехи в ходе спецоперации. Они разгромили укреплённый район ВС Украины, захватили высоты и теперь входят в Харьковскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале военкоров "Русской Весны".
Наступательная операция была проведена совместно 21-й, 30-й и 15-й бригадами Центрального Военного Округа (ЦВО) вместе с частями 20-й армии, которые успешно проломили мощный укреплённый район ВСУ на Лиманском направлении.
"Враг здесь окапывался и долго готовил оборону у русла реки Жеребец. Артиллерия и авиация группировки "Центр" наносили мощнейшие удары, расчищая путь штурмовым группам", — говорится в сообщении.
После этого штурмовики ЦВО и Западного Военного Округа (ЗВО) начали прорыв обороны ВСУ в Кременском лесничестве.
В районе Кармазиновки российские войска форсировали реку Жеребец, вытеснив пехоту противника из окопов и создав плацдарм на противоположном берегу. За последние дни ВСУ захватили практически все опорные пункты и высоты.
"У ВСУ осталась последняя высота, выбив их с неё наши снова войдут в Харьковщину", — отмечают военкоры.
Сообщается, что "счёт идёт уже буквально на часы", подразумевая, что операция может завершиться в ближайшее время.
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