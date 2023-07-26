Австрийский военный стратег Райснер: ВСУ страдают от боёв на истощение

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим бессилен против хитрой тактики ведения боевых действий армией РФ. Корреспонденты N-TV сообщают об этом, ссылаясь на соответствующее заявление военного стратега австрийского Минобороны Маркуса Райснера.

Фото: СмК

Полковник акцентировал внимание на том, что российские бойцы располагают отличными средствами РЭБ, заглушающими сигналы врага и прослушивающими их. Кроме того, ВС РФ успешно применяют боевые самолёты для нанесения массированных ударов с воздуха, подчеркнул Райснер.

Армии Украины крайне сложно преодолевать такую проблему как систематически обновляемые нашими военнослужащими минные поля, констатировал австрийский стратег. Боевики ВСУ очень страдают в итоге от боёв "на истощение", подытожил офицер.