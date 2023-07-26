Киевский режим бессилен против хитрой тактики ведения боевых действий армией РФ. Корреспонденты N-TV сообщают об этом, ссылаясь на соответствующее заявление военного стратега австрийского Минобороны Маркуса Райснера.
Полковник акцентировал внимание на том, что российские бойцы располагают отличными средствами РЭБ, заглушающими сигналы врага и прослушивающими их. Кроме того, ВС РФ успешно применяют боевые самолёты для нанесения массированных ударов с воздуха, подчеркнул Райснер.
Армии Украины крайне сложно преодолевать такую проблему как систематически обновляемые нашими военнослужащими минные поля, констатировал австрийский стратег. Боевики ВСУ очень страдают в итоге от боёв "на истощение", подытожил офицер.
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