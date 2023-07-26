Рогов сообщил о второй волне контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

Укронацисты бросили максимум сил на прорыв обороны российской армии на Ореховском направлении в Запорожской области, следует из заявления лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Фото: redstar.ru

Утром в среду, 26 июля, после серьёзной артиллерийской подготовки и целого ряда мощных авиационных ударов киевский режим начал штурмовать позиции бойцов российской армии недалеко от Работино. Основные удары боевики ВСУ нанесли северо-восточнее этого населённого пункта, сообщил Рогов.