Сирена воздушной тревоги сегодня, 26 июля, ближе к вечеру звучит на всей территории Украины.
Об этом пишет Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на свои украинские источники.
Слышны взрывы в Хмельницком и во Львове. Также мощные взрывы в Житомире, пишут военкоры.
Украинские СМИ пишут, что ракеты "Кинжал" направляются в Киевскую и Кировоградскую области. Система ПВО Украины перегружена.
Ранее военно-воздушные силы Украины сообщили, что из района Каспийского моря зафиксированы пуски крылатых ракет с 12-ти самолётов Ту-95МС. Залп может достигать 96-ти ракет.
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