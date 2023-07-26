Масштабная воздушная тревога на Украине: взрывы в Хмельницком, Житомире и во Львове

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Сирена воздушной тревоги сегодня, 26 июля, ближе к вечеру звучит на всей территории Украины.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Об этом пишет Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на свои украинские источники.

Слышны взрывы в Хмельницком и во Львове. Также мощные взрывы в Житомире, пишут военкоры.

Украинские СМИ пишут, что ракеты "Кинжал" направляются в Киевскую и Кировоградскую области. Система ПВО Украины перегружена.

Ранее военно-воздушные силы Украины сообщили, что из района Каспийского моря зафиксированы пуски крылатых ракет с 12-ти самолётов Ту-95МС. Залп может достигать 96-ти ракет.